Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, "İnsanlar ne olur artık 'bize bir şey olmaz' demeyip tedbirlerini alsınlar. Korona virüsü artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım" dedi.