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Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

’nun ilçesinde korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi yürekleri sızlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 12:14 Son Güncelleme: 15.9.2020 12:23 ABONE OL
Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 'da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor.

Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

EVLADINI CAMIN ARKASINDAN SEVİYOR

Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. 'nun ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık bir haftadır ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, "İnsanlar ne olur artık 'bize bir şey olmaz' demeyip tedbirlerini alsınlar. Korona virüsü artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım" dedi.

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Yürek sızlatan görüntü! 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor
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