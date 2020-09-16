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2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Fuhuş için buluştukları 2 kadınla otel odasına çıkan 2 arkadaş, 3 kişinin saldırısına uğrayıp gasbedilmişti. İhbar üzerine şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:01 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:09 ABONE OL
2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaşın para ve değerli eşyaları, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçı 3 kişi ile suç ortağı 2 kadın, tutuklanarak cezaevine dönerildi.

2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

Olay, dün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı.

2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı.

2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.

2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2 kişiyi 'fuhuş' ile kandırıp dehşet saçmışlardı! Şüpheliler tutuklandı
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