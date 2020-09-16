7 saat işkence etti kafasında 4 şişe kırdı! Her ayrıntısı kan donduran olay...

Kafasının ve vücudunun birçok bölgesinin şiddetli şekilde ağrıdığını belirten Dilber Argın, M.A.K.'nın kendisinin elbiselerini, telefonunu, parasını, çocuklarının resimleri, cezaevi ile ilgili evrakları ve kartlarının da yer aldığı cüzdanını alarak kayıplara karıştığını söyledi. İbrahim Polis Merkezi ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne müracaat eden Dilber Argın, "Ben kendisini çok seviyordum. Daha önce de geldim küçük bir sıkıntı yaşadık. Tekrar İstanbul'a ailemin yanına geri döndüm. Ama gözlerim ondan başka bir şey görmüyordu. Dayanamadım, Gaziantep'e geri geldim. Bir gün öncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardım. Kurtarmama kızdı herhalde, önce beni öldürmeyi sonra da kendisini öldürmeyi düşündü herhalde. Önce beni kendilerine ait metruk bir binaya götürdü. Buranın bahçesinde bir süre konuştuk. Sonra ise bana hayali bir şeyler anlatmaya başladı. Burada Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü, beni de öldüreceğini söyledi. Kurtuluşumun olmayacağını söyledi. Ben kendisine yalvardım yakardım. Şişe ile kafama vurmaya çalıştı, direndim ama 4 şişe kırdı. Boğazıma bıçak dayadı. Tekmeyle göğsüme vurdu, yumrukla darp etti, saçımdan tutup, kafamı duvarlara vurdurdu. Yüzümde 2 şişe kırdı, bayılınca bir süre sonra tekrar kendime geldim, tecavüz ediyordu. Tekrar bayıldım, bayılınca şişe parçasıyla yüzüme çizikler atmış. Tekrar kendime geldiğimde zindan gibiydi, her yer karanlıktı. Evden sürünerek emekleyerek çıktım. Yardım istedim" şeklinde konuştu.