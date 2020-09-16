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Adana'da otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu

otobüs giriş-çıkışlarının yapıldığı kapı önüne bırakılan valiz, bölgede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Valizi görenler, ekiplere haber verdi. Olay yerine özel hareket timleri geldi. Bomba imha uzmanları valizi fünye ile patlattı. Valizin içerisindem kıyafet çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 01:31 Son Güncelleme: 17.9.2020 01:48 ABONE OL
Adana'da otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Adana Merkez Otogarı'nda saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otobüslerin otogara giriş çıkış yaptığı kapı önüne bırakılan valizi vatandaşlar fark etti. Bunun üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve bomba imha uzmanları gönderildi.


"OTOGARA GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI, ÖZEL HAREKAT YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI"


Asayiş ve trafik polisleri otogar etrafını trafiğe kapatırken özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otogara gelen otobüsleri giriş çıkışları geçici olarak kapatıldı.

TRAFİK AKIŞINA TEKRAR İZİN VERİLDİ

Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı. Valiz boş çıkması polise ve vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Kısa süreli yaşanan paniği ardından otogarda otobüsleri giriş çıkışlarının açılmasıyla trafik akışına da tekrarda izin verildi.

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Adana'da otogar kapısına bırakılan valiz korkuttu
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