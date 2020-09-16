Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

Sürüklenmenin etkisiyle kan içinde kalan hayvan, vatandaşların tedavi etme uğraşlarına rağmen kaçtı. Kaçan yaralı köpeği, Hayvanları Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada buldu.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Fabrika Genel Müdürümüz Mustafa Özdoğan, köpeğe sahip çıktı. Artık onlarla birlikte burada yaşayacak. Sağ ayağında aksama ve birkaç bölgesinde sıyrıklar var." diye konuştu.