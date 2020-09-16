Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen bulundu

'de bir sürücü tarafından işkence gören ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra kaçan , yaralı halde bir fabrikada bulundu. Fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan, köpeği sahiplendi

AA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 21:04 ABONE OL
Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

'de bir sürücü tarafından işkence gören ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra kaçan , yaralı halde bir fabrikada bulundu. Fabrikanın müdürü Mustafa Özdoğan, köpeği sahiplendi

Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

'de bir sürücünün aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği ve kurtarıldıktan sonra kaçan yaralı bulundu. Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi'nde sürücü S.T.'nin işkence yaptığı köpek, araç durdurularak, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

Sürüklenmenin etkisiyle kan içinde kalan hayvan, vatandaşların tedavi etme uğraşlarına rağmen kaçtı. Kaçan yaralı köpeği, Hayvanları Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bir fabrikada buldu.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Fabrika Genel Müdürümüz Mustafa Özdoğan, köpeğe sahip çıktı. Artık onlarla birlikte burada yaşayacak. Sağ ayağında aksama ve birkaç bölgesinde sıyrıklar var." diye konuştu.

Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu

Özdoğan, gözaltına alınan kişiye para cezası kesileceğini vurgulayarak, "Adli süreci takip edeceğiz. İşlemleri devam ediyor. Maalesef hayvana şiddetle ilgili donanımlı yasalarımız yok. Yasanın çıkması adına mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA