EGM ve PA duyuruları: 2020 Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvuruları 2020 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet kurumunda çalışmak isteyen on binlerce bekçi adayı şartları ve başvuru tarihlerini sorguluyor. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği alımlar için heyecan dorukta! Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA ile 2020 Bekçi alımı şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Haberimizde, bekçi alımı başvuru şartları ve detaylarına ulaşabilirsiniz.