EGM ve PA duyuruları: 2020 Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvuruları 2020 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet kurumunda çalışmak isteyen on binlerce bekçi adayı şartları ve başvuru tarihlerini sorguluyor. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği alımlar için heyecan dorukta! Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA ile 2020 Bekçi alımı şartları nelerdir?
EGM ve PA ile bekçi alımı başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Haberimizde, bekçi alımı başvuru şartları ve detaylarına ulaşabilirsiniz.
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Bekçi olmak isteyenlerde,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak
koşulları aranıyor.