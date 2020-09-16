EGM ve PA duyuruları: 2020 Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir?

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ve duyuruları: 2020 alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar alımı başvurularını merak ediyor. ve duyurularını yakından takip eden vatandaşlarda en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranıyor. En son yayınlanan duyuruda 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başlığı altında 400 kişilik yapılacağı bildirilmişti. Buna göre; başladı mı? EGM ve PA ile 2020 nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.9.2020 07:22 Son Güncelleme: 16.9.2020 07:23 ABONE OL
Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA ile 2020 Bekçi alımı şartları nelerdir?

ve Emniyet Genel Müdürlüğü alımı başvuruları 2020 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet kurumunda çalışmak isteyen on binlerce bekçi adayı şartları ve başvuru tarihlerini sorguluyor. En az lise ve dengi okullardan mezun olanların başvuruda bulunabileceği alımlar için heyecan dorukta! Peki başvuruları başladı mı? ve ile 2020 nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EGM ve PA ile yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda; alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. Haberimizde, şartları ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA ile 2020 Bekçi alımı şartları nelerdir?

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA ile 2020 Bekçi alımı şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.

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EGM ve PA duyuruları: 2020 Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? Bekçi alımı şartları nelerdir?
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