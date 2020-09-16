Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

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Çılgın sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül MPİ ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

Çılgın ’nun yenilenmesi ile birlikte vatandaşların ilgisi de bir hayli arttı. Yeni dönemde gerçekleştirilecek yirminci çekilişte büyük ödül 61.573.150 TL olacak. Geçtiğimiz haftalarda tüm rakamları doğru tahmin eden kimsenin çıkmaması nedeniyle artan ikramiye yine sahibini arayacak. ’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu da cevabını buldu. 16 Eylül MPİ Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranına bugün de buradan ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 16.9.2020 16:02 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

Çılgın 'nun bugünkü dev çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ödülü kazanan numaraların doğru tahmin edilememesi nedeniyle ödül 61.573.150 TL'ye kadar yükseldi. Sayısal Loto'nun tarihindeki en yüksek ikramiyeli çekilişi büyük ilgi gördü. İnternet üzerinden kuponlar oluşturulmaya devam ederken, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 16 Eylül 2020 Online ile Çılgın ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun dün akşam noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru için ayrıntıları inceleyiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın 'nun 20. çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. 21:30'da başlayacak olan tarihi çekiliş MP TV'den canlı olarak izlenebilecek. Sonuçlar ise yine bu başlık altında yer alacak.

BÜYÜK ÖDÜL 60 MİLYON TL'Yİ AŞTI

'nun Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ödül miktarı 61.573.150 TL olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 16 Eylül Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta belli olacak?
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