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Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

'da N.D. isimli kadına kendisini 'avukat' olarak tanıtıp kadına ilişki teklifinde bulunan M.Ö. isimli şahıs, reddedilince genç kadının kabusu olmuştu. Defalarca N.D.'yi tehdit eden, evinin önüne gelip olay çıkaran M.Ö., en son kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şehir eşkıyası, savcının itirazı üzerine 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. N.D.'nin kocası Erdal D. ise olay sonrası yaptığı açıklamada "Bu kişi sürekli eşime 'benimle birlikte olacaksın' diyerek tehditler savuruyor. Evimizi bastı. Bizim bu adamı öldürmemiz mi lazım?" demişti.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 11:31 Son Güncelleme: 16.9.2020 11:59 ABONE OL
Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

'da evli bir kadını evine gelerek silahla tehdit eden şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Şüpheli, itiraz sonucu 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.'ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

M.Ö. bu bahaneyle kadınla görüşmeye devam etti. M.Ö. birkaç gün önce yine evine geldiği N.D.'den ret cevabı alınca rahatsızlık vermeye başladı. Kapıyı tekmeleyen M.Ö. hakkında, N.D.'nin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verildi.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Büyük korku yaşayan N.D., annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Buraya da silahla geldiği öne sürülen M.Ö.'nün rahatsızlık vermesinin devam etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Polis M.Ö.'yü sokak üzerinde yakalarken, çalılık içine attığı tabancayı da buldu. Taraflar ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Tarafların emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Mahkemenin kararına başsavcılık itiraz etti. M.Ö., 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

M.Ö. isimli şüpheli, olaydan birkaç gün önce de bir iş yerinin terasında tabancayla intihar girişiminde bulunmuş ve polis tarafından ikna edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

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Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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