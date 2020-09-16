Evli kadına dehşeti yaşatan şahıs savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 735 Sokak üzerindeki bir binanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ö. (45), bir süre önce tanıştığı N.D.'ye (38) kendisini avukat olarak tanıtarak, icralık olan dairelerini kurtarabileceğini söyledi.