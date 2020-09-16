Halat detayı kan dondurdu

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra bir varille ormanlık alana bırakıldığı belirlenmişti. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı.Raporda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı ifade edildi. Cesedin benzinle yakıldığı, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı vurgulandı. Gültekin'in varilin içinde cenin pozisyonunda konulduğu ve iki dişinin de kırık olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Raporda, varilin alt kısmına yakın beyon içerisinde yaklaşık 1.5 cm çaplı halat-urgan parçası bulunduğu kaydedildi. Halatın 6 defa boyuna dolanmış ve iyice sıkıştırılmış olduğu, sıkıştırma nedeniyle boyun ile bağ arasına parmağın giremediği, 7'nci halkanın da dişlerin altından ağız içinden geçtiği anlatıldı.