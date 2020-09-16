Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi tarafından kullanılan Örnektepe Semt Konağı ile ilgili olarak CHP'li yönetimin hukuka aykırı ihalesinin mahkeme yoluyla durdurulduğunu söyledi.

Başkan Yıldız, sosyal medya hesabından duyurduğu gelişme ile ilgili olarak" İBB'yi ikaz ettik, dinlemediler. Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Beyoğluluların daha fazla mağdur edilmemesi için Örnektepe Semt Konağını hızlıca tekrardan hizmete açacağız" dedi.

Beyoğlu Belediyesinden Örnektepe Semt Konağı açıklaması