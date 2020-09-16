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Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!

, meclisi tarafından kendilerine verilen Örnektepe Semt Konağı’nın, meclis kararına rağmen 3. bir şahsa kiralanması üzerine bir açıklama yaparak ’ni uyarmış ve konuyu mahkemeye taşımıştı. İBB tarafından yapılan hukuksuz ihale ile ilgili olarak bugün mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 22:13 Son Güncelleme: 16.9.2020 22:34 ABONE OL
Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi tarafından kullanılan Örnektepe Semt Konağı ile ilgili olarak CHP'li yönetimin hukuka aykırı ihalesinin mahkeme yoluyla durdurulduğunu söyledi.

Başkan Yıldız, sosyal medya hesabından duyurduğu gelişme ile ilgili olarak" İBB'yi ikaz ettik, dinlemediler. Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!" ifadelerini kullandı.

Yıldız "Beyoğluluların daha fazla mağdur edilmemesi için Örnektepe Semt Konağını hızlıca tekrardan hizmete açacağız" dedi.

Beyoğlu Belediyesinden Örnektepe Semt Konağı açıklaması

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Hukuksuz ihale mahkemeden döndü!
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