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: 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan üçüncü kez hakim karşısında! Son iki tanık...

duruşmasından gelişmeleri geliyor. Şubat ayında sevgilisini darp eden 'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 20 yaşındaki Kadir Şeker'in 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması az önce başladı. Bugün iki farklı tanık dinlenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:04 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kadir Şeker üçüncü kez hakim karşısında! Son iki tanık...

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu olay Konya'da yaşanmıştı. Sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma başladı.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, solanda ailesi, öldürülen Özgür Duran'ın ailesi ve taraf avukatları yer aldı. Saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada son tanığın dinlenmesi ve Cumhuriyet savcısının mütalaa vermesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında kritik gün yarın! Son iki tanık daha dinlenecek...

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Son dakika: 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kadir Şeker üçüncü kez hakim karşısında! Son iki tanık...
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