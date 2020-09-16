Son dakika: Arabalı feribotta engelli kıza istismar

Orta derecede zeka geriliği bulunan 17 yaşındaki Fatmagül C. ve annesi memleketi Kahta'ya gitmek istedi. 11 Ağustos günü bir turizm firmasına ait otobüse binen anne kız, Eminönü'nden Harem'e gitmek üzere araçlı feribota bindirildi.

FERİBOTT ASANSÖRÜNDE...



Feribot hareket ederken otobüsteki yolcular otobüsten inerek feribotun üst kısmına geçip, seyahate devam etti. Bu sırada genç kız, araçta beklemek istemedi. Annesinden inmek için izin isteyen Fatmagül'e annesi karşı çıktı. Bu sırada, anne kızın yanına gelen otobüs muavini, Fatmagül'ün hava alması için kendisine göz kulak olabileceğini söyleyerek kızı otobüsten çıkarttı. Küçük kızı, feribotun asansörüne götüren muavin burada genç kıza, cinsel istismarda bulundu. Ağlayarak şok geçiren Fatmagül, annesinin yanına döndü. Kızının pantolonunda kan gören anne ise durumu kızına sorduğunda Fatmagül başına gelenleri annesine anlattı.

TUTUKLANDI



Anne-kız, olayla ilgili şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturmada muavin Mehmet Erkan Ö., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp kurumu tarafından mağdur hakkında rapor düzenlendi.

Raporda genç kızın, istismara maruz kaldığı ve zeka geriliği olduğunu belirten bir rapor sunuldu. Muavin, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 YIL İSTENİYOR



Rapor sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca muavin hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Fatmagül'ün beyanlarına itibar edilmesine engel teşkil edecek klinik bir duruma rastlanmadığını, zeka geriliği nedeniyle mağduru bulunduğu eylemde beden ve ruh bakımından kendisini yaşıtlarına göre savunamayacağı kanaatine varıldığı anlatıldı.

Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyen Mehmet Erkan Ö.'nün, 'Nitelikli cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapsi isteniyor.