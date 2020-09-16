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Usta gazeteciye veda

SABAH
Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Usta gazeteciye veda
Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak (89) hayatını kaybetti. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nın "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu Başkanlığı" görevini üstlenen ve Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan Akkuşak'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde dün kılılnan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akkuşak "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu" ve "Türkiye" gazetelerinde de yazdı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yayımladığı taziye mesajıyla Akkuşak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
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Usta gazeteciye veda
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