Valilikten son dakika açıklaması geldi: Bir ilde daha sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada virüsle mücadele kapsamında, bazı illerimizde açık alanlarda sigara içme yasakları getiriliyor. Son olarak Çankırı'da da kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlar sigara içme yasaklarının hangi illerde bulunduğunu merak ediyor. İşte konuyla ilgili valiliklerden yapılan son dakika açıklamaları…

BİR İLİMİZDE DAHA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRİLDİ

İşte sigara içme yasağı ile ilgili yapılan o açıklamalar…