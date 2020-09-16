Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?

Apple geçtiğimiz akşamki tanıtım lansmanında yeni cihazlarını tüm dünyaya duyurdu. Pandemi nedeniyle online olarak internet ortamından yapılan tanıtımla beraber Apple Watch Series 6, yeni iPad Air ve iPad piyasaya çıktı. Teknolojiseverlerin merakla beklediği cihazların özellikleri ise çok konuşulacak. Peki, Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL ? Yeni Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir? İşte
Apple, tüm dünyanın merakla beklediği lansmanını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Tanıtım son teknoloji ürünü ve son zamanların trend cihazı olan Apple Watch Series 6 ile başlarken yeni cihazın kandaki oksijen seviyesini ölçtüğü ve el yıkama süresini hesapladığı dikkat çeken özellikler arasında yerini aldı…
Apple Watch Series 6 (GPS), 3.799 TL başlangıç fiyatı etiketiyle kullanıcılar ile buluşuyor. Apple Watch Series 6 (GPS) bugünden itibaren apple.com adresinden ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebilir ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren ABD, Porto Riko ve 27 diğer ülke ve bölgede satışa sunulacak.
Apple Watch Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple Watch Series 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor.
Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.
UYGUN FİYATLI APPLE WATCH
Apple'ın tanıttığı bir diğer ürün ise Apple Watch SE oldu. Şirketin diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla sunduğu iPhone SE serisini akıllı saatlere taşıyan Apple Watch SE için başlangıç fiyatı 279 dolar olarak açıkladı.
TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU
Apple Türkiye'nin internet sitesinde yerini alan Apple Watch SE'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 bin 699 TL, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı ise 3 bin 799 TL olarak açıklandı