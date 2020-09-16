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Yeni Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple 6 özellikleri nelerdir?

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple geçtiğimiz akşam düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği tanıtımda Series 6 dikkat çeken ürünler arasındaydı. Bu kapsamda yeni ürünlere ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, Apple 6 fiyatı ne kadar, kaç TL ? Watch Series 6 özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:28 ABONE OL
Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?

Apple geçtiğimiz akşamki tanıtım lansmanında yeni cihazlarını tüm dünyaya duyurdu. Pandemi nedeniyle online olarak internet ortamından yapılan tanıtımla beraber Series 6, yeni iPad Air ve iPad piyasaya çıktı. Teknolojiseverlerin merakla beklediği cihazların özellikleri ise çok konuşulacak. Peki, Apple 6 fiyatı ne kadar, kaç TL ? Watch Series 6 özellikleri nelerdir? İşte

APPLE WATCH SERIES FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, tüm dünyanın merakla beklediği lansmanını geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi. Tanıtım son teknoloji ürünü ve son zamanların trend cihazı olan Apple Watch Series 6 ile başlarken yeni cihazın kandaki oksijen seviyesini ölçtüğü ve el yıkama süresini hesapladığı dikkat çeken özellikler arasında yerini aldı…

Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?

APPLE WATCH SERIES FİYATI NE KADAR?

Series 6 (GPS), 3.799 TL başlangıç fiyatı etiketiyle kullanıcılar ile buluşuyor. Apple 6 (GPS) bugünden itibaren apple.com adresinden ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebilir ve 18 Eylül Cuma gününden itibaren ABD, Porto Riko ve 27 diğer ülke ve bölgede satışa sunulacak.

Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?

APPLE WATCH SERIES ÖZELLİKLERİ NELER?

Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor.


Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.


UYGUN FİYATLI APPLE WATCH

Apple'ın tanıttığı bir diğer ürün ise Apple Watch SE oldu. Şirketin diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla sunduğu iPhone SE serisini akıllı saatlere taşıyan Apple Watch SE için başlangıç fiyatı 279 dolar olarak açıkladı.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yerini alan Apple Watch SE'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 bin 699 TL, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı ise 3 bin 799 TL olarak açıklandı

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Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?
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