Yeni Apple Watch Series 6 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch Series 6 özellikleri nelerdir?

APPLE WATCH SERIES ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple Watch Series 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor.



Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.



UYGUN FİYATLI APPLE WATCH

Apple'ın tanıttığı bir diğer ürün ise Apple Watch SE oldu. Şirketin diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla sunduğu iPhone SE serisini akıllı saatlere taşıyan Apple Watch SE için başlangıç fiyatı 279 dolar olarak açıkladı.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

Apple Türkiye'nin internet sitesinde yerini alan Apple Watch SE'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 bin 699 TL, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı ise 3 bin 799 TL olarak açıklandı