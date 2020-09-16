Yerli ve milli uçan araba Cezeri: Uçan araba Cezeri'nin özellikleri nelerdir?

KENTSEL ULAŞIMI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK

Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir "Kentsel Hava Taşımacılığı" (KHT) aracı olarak öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosistemine hayat vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

GELECEKTE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI VE KAZALAR AZALACAK

Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba'nın hayata girmesi ile şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalması mümkün olacak. Cezeri Uçan Araba'nın gelecekte kentsel hava taşımacılığında etkin rol oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.