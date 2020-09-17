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36 yıllık binaya tablosu

Giriş Tarihi: 17.9.2020 ABONE OL
36 yıllık binaya Van Gogh tablosu
Mersin'de, Toroslar Belediyesi'nin iki yıl önce Akbelen Bulvarı'nda hayata geçirip, bu yıl Güneykent Mahallesi'ne taşıdığı "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" sürüyor. Boyaları eskimiş 35 yıllık bir apartmanın dış cephesine dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun" adlı çalışması ile 37 yıllık bir binanın yıpranan duvarına Meksikalı ünlü ressam Diego Rivera'nın 3 eserini "reprodüksiyon" yöntemiyle aktaran ressam Nazife Bilgin Hazar, bu kez de 36 yıllık bir apartmanın duvarında çalıştı. Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un portesi ile "Yıldızlı Gece" eserini yansıtan Hazar, çalışmasıyla apartmanın kötü görünümdeki dış cephesini süsledi. Bulvardaki binalara resmedilen eserler renkli görüntüler oluştururken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, projenin hem yurt içi hem de dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.
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36 yıllık binaya Van Gogh tablosu
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