Böyle baba olmaz olsun! Eşi evi terk edince çocuklarına işkence yaptı...

"BİZİ ÖLDÜRÜR, YARDIM EDİN"



Devlet yetkililerinden yardım isteyen Narin Ç., kocasının gerekli cezayı almasını istedi. Kocası serbest kalırsa kendilerini öldürebileceğini söyleyen Narin Ç., "Tam 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmiyordu ve ben katlanıyordum. Hep bir umut geçer geçer dedim bir türlü geçmedi. Gittikçe de kötü oldu. Son olarak 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyormuş. Şiddetten 2 gün önce annemin evinin önüne geldi. Hepimizi ölümle tehdit etti. Ondan sonra eve gittiğinde iki gün boyunca çocuklara işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı" diye konuştu.



"BABAM BİZİ HEP DÖVÜYOR"



Baba şiddetine maruz kalarak vücudunun her yerinde şişlik ve morluklar oluşan 9 yaşındaki H., "Bana bunları babam yaptı. Bir komşumuz babama, annemin pencere önüne bizi görmeye geldiğini söylemiş. Ondan sonra babam ben ve kardeşime böyle yaptı. Kemer ve sopa ile dövdü. Babam sürekli bana ve anneme işkence yapıyordu. Bir defasında evi ateşe verecekti" ifadelerini kullandı.