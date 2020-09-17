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Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Temmuz 2020 BURADA

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Malatya ve Akdeniz merkez üslü Muğla depremleri sonrası vatandaşlarımız bilgilerine erişmek adına deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte 17 Temmuz 2020 Perşembe

Giriş Tarihi: 17.9.2020 19:29 Son Güncelleme: 17.9.2020 19:36 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge, Malatya ve Akdeniz merkez üslü Muğla depremleri ardından vatandaşlarımız bilgileri için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (17 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

18.17 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 17 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA
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