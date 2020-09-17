Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı! İnce bağırsağından 50 adet zeytin çekirdeği çıktı

"MEYVE VE SEBZELERİN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYELİM"

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirkıran, 64 yaşındaki hastanın Muğla'dan tedavi için hastaneye geldiğini belirterek, "Bir yıldan beri süren karın ağrısı, bulantı ve ishal gibi şikayetlerle başvurmuştu. Yaptığımız tetkiklerde kalın bağırsağı ve ince bağırsağının birleşim yeri bölgesinde yabancı bir cisim olduğunu tespit ettik. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta da o kısmı çıkarttık ve hasta şifayla taburcu oldu. Ameliyatta çok sayıda zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Burada insanlarımızın halkımızın sebze ve meyveleri yerken, çekirdeklerini yememelerini öneriyoruz. Belki insanlar bunu şifa niyetine yiyebiliyorlar ama bunlar genellikle vücut tarafından sindirilemiyor ve onun için böyle bağırsak tıkanıklığı apandisit gibi bir takım sıkıntılara yol açabiliyor" diye konuştu.



