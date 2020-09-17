Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

'nin Darıca ilçesinde bir mahalleyi istila eden yılan ve akrepler vatandaşların uykusunu kaçırır oldu. Korku içerisinde yaşayan vatandaşlar, hayvanların barındığı ot ve çalıların olduğu alanın temizlenerek ilaçlama yapılmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 10:15 Son Güncelleme: 17.9.2020 10:18 ABONE OL
Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor. Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman itfaiyeden de yardım istiyor.

Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.

Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

"DÜN GECE YİNE AKREP YAKALADIK"

Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi.

Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...

Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını isteyerek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mahallede yılan ve akrep istilası! Korkudan uyuyamıyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA