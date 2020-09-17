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Polisin maske uyarısına kızan esnaf, nüfus cüzdanını vermemek için direndi

'da korona virüs denetimleri sırasında polisin maske uyarısına kızan taksici esnafı, polise nüfus cüzdanını vermemek için uzun süre direndi. Yaklaşık bir saatlik tartışmanın ardından esnaf, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:11 ABONE OL
Polisin maske uyarısına kızan esnaf, nüfus cüzdanını vermemek için direndi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Isparta'da emniyet ekipleri şehrin farklı noktalarında korona virüs tedbirleriyle ilgili maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bir taksici esnafı, polise zor anlar yaşattı.

İddiaya göre polis, maskesi çenesinde taksi durağının önünde oturan Selami C.'yi uyardı. Bu uyarıya sinirlenen Selami C. maskeyi yere fırlatarak, taksi durağına girdi. Bunun üzerine polis, Selami C.'ye maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapmak için nüfus cüzdanını istedi.

Selami C., "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını polise vermek istemeyince uzun süre tartışma yaşandı. Polisin emniyet merkezine götürme çabalarına da direnen Selami C. yaklaşık bir saatin ardından ikna oldu.

Taksi durağından çıkan Selami C. polis aracıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Selami C. hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldığı öğrenildi.

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Polisin maske uyarısına kızan esnaf, nüfus cüzdanını vermemek için direndi
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