Sahte maaş belgesiyle bankayı dolandırdı!

Özel bir bankanın Seyrantepe Şubesi'ne giderek sahte maaş yazısı sunan bir şüpheli, bankadan 15 bin 200 lira kredi çekti. Kredinin ikinci taksidini ödemeyen şüphelinin şirket yetkilisi aranınca dolandırıcılık ortaya çıktı. Bankanın şikayeti ardından şüpheli soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.

SAHTE MAAŞ YAZISI SUNDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki özel bankanın vekili vasıtasıyla suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Yapılan suç duyurusunda, şüpheli Hasan İ.'nin müşteki bankanın Seyrantepe Şubesi'ne Ö… P… ünvanlı şirkette depo sorumlu personeli olarak 3 bin 790 TL maaşla çalıştığına dair sahte maaş yazısı sunduğu belirtildi. Bu maaş yazısı ile adına 15 bin 200 TL bireysel kredi tahsis ettirdiği kaydedildi.

İKİNCİ TAKSİT GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Maaş yazısının şube tarafından araştırıldığı, ancak sahteliğinin anlaşılamamış olduğu, kredinin 2. taksidinin zamanında ödenmemesi, maaş yazısında ismi olan şirket yetkilisinin kredi başvurusunda bulunan şahsı tanımadığını belirtmesi üzerine maaş belgesinin sahte olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheli Hasan İ., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savunması alındı. Şüpheli savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıkça, şüphelinin dosyaya konu sahte imzayla hazırlanmış belgeyi ilgili bankaya sunarak kredi kullandığı, kredi kullanırken sunmuş olduğu maaş yazısında yer alan şirketle bir ilgisinin bulunmadığı, burada çalışmadığı ve bunu bilerek kredi kullandığı, müştekiyi sahte belgeyi kullanarak ve düzenlenmesine katkıda bulunarak hileli hareketlerle zarara uğratıp bu suretle atılı suçları işlediği belirtildi.

AĞIR CEZALIK OLDU



Şüphelinin 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.