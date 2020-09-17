Sevgilisini dövüp balkondan sarkıttı

Adana'da, kız arkadaşı S.T.'yi (25) darp ettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttığı iddia edilen Z.Z.Y. (29), özel hareketçılar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar mahallesindeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Kapı açılmayınca da özel harekat polislerinden yardım istendi. Kısa sürede gelen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Z.Z.Y. etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. isimli kız kurtarıldı. Kız arkadaşını dövüp, balkondan sarkıttığı öne sürülen Z.Z.Y.'nin sorgusu sürüyor.