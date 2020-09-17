Şoförü ısırıp yolcuları darp ettiler

Adana'da özel halk otobüsünün sürücüsü Kemal Bilgiç (30), yola gelişigüzel park eden ve trafiğin aksamasına neden olan aracın sürücüsünü uyardı. Kimliği belirlenemeyen sürücü Bilgiç ile tartıştı. Bu sırada sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen iki kişi, otobüs şoförüne saldırdı. Üç kişinin elinden zor kurtulan Bilgiç, aracına binip kapıyı kilitlemeye çalışırken, bu kez saldırganlar kendilerini ayırmak isteyen otobüs yolcularını hedef aldı. Kendi araçlarının üzerine çıkan gözü dönmüş saldırganlar, bir taraftan yolculara saldırırken diğer taraftan otobüse zarar verdi. Bu sırada aldığı darbeler sonucu yüzü kanayan yaşlı bir adamın kafası kapıya sıkıştı. Bir süre sonra polisi arayan Bilgiç, kendisini darp edenlerden şikâyetçi oldu. Saldırganlar tarafından ısırılıp darp edilen sürücü Bilgiç rapor aldı.