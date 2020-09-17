Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden iş insanı Suna Kıraç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle son yolculuğuna uğurlandı. Koç Topluluğu'nun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucusu Suna Kıraç, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu. Kıraç'ın tabutunun üzerine, merhum Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç'un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı Sancağı örtüldü. Sancağın üzerinde, "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur/Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti. Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda işadamı katıldı.