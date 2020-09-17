Üçüncü kattan düşerek ölen kadın hakkında korkunç iddia!

Olay, 3 Eylül 2020 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk annesi Sezay Koçak Özahi, bilinmeyen bir nedenle üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından intihar şüphesi üzerinde durulurken, talihsiz kadının ailesi ve yakınları olayın şüpheli olduğunu vurguladı.

"OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERİLMEYE ÇALIŞILDI"

Olay günü şüpheli durumların yaşandığını vurgulayan Sezay'ın ailesi, Gaziantep Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden kadının kardeşleri, olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını ama olayın cinayet olduğunu ve Sezay Koçak Özahi'nin kocası A.Ö. tarafından öldürüldüğünü iddia etti.