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Yer: Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

Son dakika haberi: 'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan bir iş yerine kamyon çarptı. Kaza sonrası binanın duvarında ağır hasar oluştu. Yıkılması an meselesi olan binayı sokak lambası tuttu. Bölgeden geçenler durumu gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 08:51 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:02 ABONE OL
Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

'nın tarihi Kaleiçi semtindeki bir iş yerinin duvarı, kamyonun çarpması sonucu hasar gördü. Yıkılma tehlikesi geçiren iş yerinin ana gövdeden ayrılan duvarını ayakta tutan, sokak lambası oldu.

Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

Turizm kenti 'nın önemli noktalarından olan ve her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde geçen hafta ilginç bir kaza yaşandı.

Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

Tuzcular Mahallesi Paşa Cami Sokak'ta bulunan Mustafa Canlı'ya ait halı dükkanının arka duvarına, sokaktan geçmeye çalışan bir kamyon çarptı. İş yerinin ana gövdesinden ayrılan duvar, bitişiğindeki sokak lambasına dayandı.

Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

Duvarın ayrılması sonucu oluşan büyük boşluk nedeniyle iş yerinin iç kısmı da gözükmeye başladı. İş yeri sahibi Mustafa Canlı, oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı dükkanda yatmaya başladı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı sokak, belediye tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...

Mustafa Canlı, iş yerine çarpan kamyonun şoföründen şikayetçi oldu. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Yer: Antalya Kaleiçi! Yıkılmasına ramak kala bir mucize gerçekleşti! Görenler şaştı kaldı...
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