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'da ihlaline para cezası verildi

'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:56 Son Güncelleme: 18.9.2020 23:14 ABONE OL
Ağrı'da karantina ihlaline para cezası verildi

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 276 personelin katılımıyla 757 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 143 ticari taksi ile 203 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 471 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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Ağrı'da karantina ihlaline para cezası verildi
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