Aliexpress vergi hesaplama 2020: Aliexpress gümrük vergisi nasıl hesaplanır ve nereye ödenir?

AliExpress üzerinden satın alınan ürünler 2019 yılından önce rahatlıkla getirilirken şimdi gümrük vergisi engeline takıldı. Artık yeni yasa ile AliExpress gibi web siteleri üzerinden gelen ürünler için gümrük vergisi alıcı tarafından ödenecek. Aldığınız bir ürün sitede uygun gözükse de vergi işleyince fiyatı pahalı gelebilir. Aliexpress vergi hesaplama işlemleri ile alakalı detayları hazırladık. Aliexpress gümrük vergisi nereye ödenir? İşte merak edilenlerin yanıtı…

ALİEXPRESS VERGİ HESAPLAMA

Aliexpress gümrük vergisi hesaplama işlemleri müşteriler tarafından oldukça merak edilen konular arasındadır. Çin'den uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler 2019 öncesi kadar şanslı değiller. Artık gümrük vergisi alındığı için gümrük vergisi hesaplaması yapmak zorundalar. Aliexpress gümrük vergisi hesaplama işlemi için size örnek bir tablo hazırladık.

Aldığınız bir ürünün toplam tutarı 200 TL olsun.

Çin ürünleri için gümrük vergisi %20 olduğu için 40 TL.

Özel Tüketim Vergisi %20, ürün bedeli ve gümrük vergisinin %20'si yani 48 TL.

Gümrük Sunum Ücreti yani 8 TL.

Damga Vergisi yani 0,70 TL.

200 + 40 + 48 + 8 + 0,70 = 296,70 TL.

Eğer 1500 euro üstünde bir alışveriş tutarınız varsa hesaplama farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Bu hesaplama 1500 euro altındaki tutarlar için geçerlidir. Eğer 1 euro değerinde bir ürün alacaksanız bile Gümrük Sunum Ücreti ve Damga Vergisi eklenince 9 TL oluyor. 1500 Euro ve üzeri alışverişler için ise hesaba bir de %18 oranında Katma Değer Vergisi ekleniyor.

Şunu da unutmadan dile getirelim. Yapılan alışverişlerde 30 kg ve altı ise bu hesaplama geçerli. 30 kg üstü için yine ekstra ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Alınan ürün bedeli 15000 TL

Çin ürünleri için gümrük vergisi %20 yani 3000 TL.

Özel Tüketim Vergisi %20, ürün bedeli ve gümrük vergisinin %20'si yani 3600 TL.

Katma Değer Vergisi %18; ürün bedeli, gümrük vergisi ve ÖTV'nin %18'i yani 3888 TL.

Gümrük Sunum Ücreti yani 8 TL.

Damga Vergisi yani 0,70 TL.

15000 + 3000 + 3600 + 3888 + 8 + 0,70 = 25496,70 TL.

Şu an için 15000 liralık bir ürüne ödenecek vergi oranı 10496,70 TL.

ALİEXPRESS GÜMRÜK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

AliExpress üzerinden satın aldığınız ürünler için vergi ödemesi kargo firmaları tarafından sağlanıyor. Aliexpress gümrük vergisi nasıl ödenir? Sorusunun bir diğer yanıtı da PTT kargo şirketinin kapıda teslimatı sırasında ödeyebilirsiniz. Aliexpress üzerinden satın aldığınız ürünlerin gümrüğe takılıp takılmadığını PTT kargo takip sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz. Uluslararası Kargo İletim Merkezi tarafından uzun süre bekletilen ürünler için UKİM yetkilileri ile görüşüp gereken adımları yapmanız gerekir.

Gümrüğe takılan ürünlerin bazıları: