Disk yazma korumalı hatası çözümü: Disk yazma korumalı hatası nasıl çözülür? tk1

Aslında bu hatanın bilgisayarınızın işletim sistemine göre farklı farklı yolları vardır. Bu çözümler arasından bilgisayarınıza en uygun yolu bulup bu sorunu çözebilirsiniz.

DİSK YAZMA KORUMALI HATASI ÇÖZÜMÜ

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu sorunun birden fazla çözümü vardır. Aşağıda bu çözümleri disk yazma korumalı hatası çözümlerini sıralayacağız.

USB'nizin içinde bulunabilecek virüs çeşitlerini kontrol edin ve virüs taşıyorsa temizleyin.

Bilgisayarınızda var olan bir virüs hafıza kartınızın formatına herhangi bir şekilde bir zarar vermiş olabilir. Bu virüsü harici bir temizleme programı yükleyerek temizlemeye çalışın.

USB'nizin sürücüyü kontrol eden kısmını açın ve kilidi açık hale getirin.

Ayrıca bütün bunları yaparken dosyanızı "Salt Okunur" duruma getirmeniz gerekir.

Eğer ki herhangi bir veriyi hafıza kartınızdan bilgisayarınıza aktarırken bu sorunu yaşıyorsanız bellek içerisinden aktarmayı talep ettiğiniz download dosyayı üzerine getirip özellikler sekmesine gelince en altta yer alan salt okunur tikli onaylı halde ise kaldırıp tamam şekline tıklayıp tekrar taşımayı deneyin.

Yazma hatasını korumak ve temizlemek için uygulama şeklinde Diskpart'ı kullanın

Diski yazma korumalı bir hatayı düzeltmek için, Komut istemi şeklini de kullanabilirsiniz.

İşte disk korumalı hatası nasıl çözülür sorusunun cevabını yukarda verdik.

Disk Yazma Korumalı Hatası Biçimlendirilemiyor

Disk yazmaya karşı korumalı hatası şu sıralar birçok kullanıcının canını sıkıyor. Eğer siz de disk kartınızda veya taşınmaya uygun hatalarda "Disk yazmaya karşı korumalı. Korumayı kaldırın veya başka bir disk kullanın, disk yazma korumalı hatası biçimlendirilemiyor" hatası alıyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın:

* Yönlendirme tuşunu yönetici olarak çalıştırın:

* Önünüze gelen pencereye aşağıdaki yönlendirmeyi yazın ve enter tuşuna basın:

* Daha sonra uygulama olan Diskpart ekranında şu yönlendirmeyi ekleyerek sürücüleri listeleyin:

* Listede işlem yapmak istediğiniz USB diskinin Volume numarasını bir kenara yazınız. Daha sonra yönlendirmeyi uygulamaya çalışın.

* Ve son olarak şu yönlendirmeyi ekleyin:

Disk yazmaya karşı korumalı hatasının çözmek için girdiğiniz bu yönlendirmeler sonucunda sadece USB'ye ait okumaya açık özellikleri kaldırmış oldunuz. Son yönlendirmeler başarılı olursa 'disk öznitelikleri başarı ile temizlendi.' gibi bir mesaj görmeniz gerekir.

FLASH BELLEK DİSK YAZMA KORUMALI KALDIRMA

Eğer ki flash bellek disk yazma koruma kaldırma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri aşağıya sıralıyoruz.

Öncelikle işletim sistemi + R yaparak çalıştır sekmesine basıyoruz, daha sonra cmd kısmına basarak yönlendirme istemcisine basıyoruz.

Buna ek olarak, dosya adının beklediğiniz kadar kısa olmaması durumunda da hata mesajı alma ihtimaliniz çok yüksek ama bunu görünce işleminizin yanlış olduğunu düşünmeyin. Dosya adının 255 karakteri aşması durumunda karşılaşabileceğiniz bu problemde, dosyayı bulduktan sonra ismini değiştirmeniz gerekir.

Ayrıca Yönlendirme İstemi yardımıyla USB hafıza kartınızda çeşitli hataları giderebilirsiniz. Bunu da aşağıda belirttiğimiz şekilde yapabilirsiniz.

İşletim sistemi tuşu + X klavye kısayolunu uyguladıktan sonra açılan sayfadan Yönlendirme İstemi (Yönetici) seçeneğine basıyoruz. Konsol kısmına diskpart adını girerek Enter tuşuna basıyoruz.

Bunun ardından ise liste disk yönünü girdikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Bu yönlendirmeyi de yaptıktan sonra bilgisayarınızdaki kartların bir listesini görmeniz gerekebilir.

Yukarıdaki Disk Yazma Koruması Kaldırma çözüm önerilerinden hiçbiri işe yaramadıysa son çare USB belleği hafıza kartınızı biçimli hale getirmektir. USB sürücüsüne fare ile sağ tıklayın ve Biçimlendir seçeneğine tıklayın. Biçimlendirmeye başlamadan önce NTFS veya FAT32 dosya sisteminden hangisini kullanacağınızı ilk önce seçmeniz gerekiyor. Ayrıca donanımlı bir sorunla uğraşıyorsanız gördüğünüz Hızlı Biçimlendir seçeneğinin işaretini kaldırın ve Başlat tuşuyla biçimlendirme işlemini başlatın.

Bütün bu işlemlerin sonunda disk yazma korumalı hatası nedir ve nasıl çözülür konularının cevaplarını verdik. İlk olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızın işlemcisini ve özelliklerini iyice bilerek bilgisayarınıza en uygun olan çözümü uygulamaya başlayın. Yukarda anlattığımız adımları izlerseniz pek zorlanmadan disk korumalı hatası çözümünü yapacaksınız.