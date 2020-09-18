Elektrik devresi nasıl yapılır? Basit elektrik devresi yapımı tk1

En kaba haliyle bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul, anahtar gibi malzemeler bulunur. Basit bir elektrik devresi, pil yatağı ve duya ihtiyaç olmadan kurulabilir. Bir elektrik devresi kurmak isterseniz, kırtasiyelerden temin edebileceğiniz hazır deney kitlerini kullanabilirsiniz.

Elektrik Devresi Nasıl Yapılır?

Elektrik devresi nasıl yapılır, elektrik devresi nasıl kurulur? En çok sorulan soruların başında gelmektedir. Öyleyse aşağıda inceleyelim:

Öncelikle kullanılacak malzemeleri ahşap tabana yerleştirip sabitlemek gerekir. Malzemeleri silikon veya yapıştırıcı yardımı ile sabitleyebilirsiniz.

Malzemeler sabitlendikten sonra elektrik enerjisinin kolay dolaşımı için malzemeleri kablolar ile birbirine bağlayalım. Bağlantıyı yapmadan önce kablo uçlarının plastik yalıtımını kesin. Ve yalıtımı dışarı çekin.

Yaptığınız elektrik devresinin bil yuvasının bir ucunu duy ile bağlayalım. Ardından pilin diğer ucu ile anahtarın ucunu bağlayalım. Ampulümüze pilden (+) akım gelmektedir fakat lamba yanmaz. Çünkü (-) gerilim pilden gelmez. Son olarak, duyun diğer ucu ile anahtar bağlanır ve devre tamamlanır. Ampul ışık vermeye başladıysa devreden elektrik geçiyor demektir. Anahtar aracılığı ile yaptığınız basit devreyi açıp kapatarak deneyebilirsiniz.

Kullandığınız pilin voltajı 1,5 volt civarındadır. Ampulün çalışması için 1,5 volt olması gereklidir.

Basit Elektrik Devresi Yapımı

Basit elektrik devresi yapımı için şu maddeler önem arz emektedir:

Pilin (+) kutbu ile anahtar arasında bir kablo çekilir

Daha sonra anahtar ile ampul arasına kablo çekilir

Son aşamada ise, ampul ve pilin (-) kutbu arasında kablo çekilir

En basit şekilde elektrik devresi yapımı bu şekildedir.

Basit Elektrik Devresi Malzemeleri

Basit elektrik devresi malzemeleri şunlardır:

Pil

İletken kablo

Anahtar

Ampul

Elektrik Devresi Nedir?

Elektrik devresi nedir sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Elektrik akımı bir yol izler. Biz bu izlenen yola devre adını veriyoruz. Birçok bileşene sahip olan devre; sadece üreteç, almaç ve iletkenle de kurulabilir. Önemli olan devre üzerinde bir elektik akımının olmasıdır. Elektrik devresinin üç çeşidi vardır:

Açık Devre: Devredeki anahtar açık durumdaysa devredeki akım kesilir. Elektrik akımı almaçtan geçmez. Buna bağlı olarak almaç çalışmaz. Yani akım yolu açıktır. Bunu belirtmek için bu şekildeki elektrik devrelerine açık devre denilmektedir.

Kapalı Devre: Anahtar kapalı duruma getirilirse elektrik devresinden akım geçme olayı başarıyla tamamlanır, almaç çalışır. Anahtar kapalı konumdayken üreteç akım verme işlevine devam edebiliyorsa almaç çalışmaya devam eder. Yalnız anahtar kapalı konumda ve almaç iyi durumda olmasına rağmen çalışmıyorsa üreteç ya da almaç bağlantılarında bir sıkıntı var demektir. Büyük olasılıkla temassızlık ya da kopma söz konusudur. Bu sorunlar giderilmediği sürece devre kapalı sayılmaz, devre hala açık sayılır.

Kısa Devre: Eğer iletkenler almaçtan önce kesişirse ya da birleşirse bu devre türüne kısa devre diyoruz. Kısa devre söz konusuyken, direnci büyük olan almaçtan geçmez. Direnç az olduğu için kısa yoldan devreyi tamamlamak ister. Bir arızanın var olduğunu belirtmek için bu durum kısa devre olarak ifade edilir. Devrede sigorta mevcut ise kısa devre nedeniyle yüksek akım oluşacaktır. Bu da sigorta telinin ergitilmesine yol açacaktır. Dolayısıyla devre yine açık konuma gelecektir. Böylelikle kısa devre sonucu oluşan yüksek ısının meydana getireceği tehlike önlenir ve üreteç korunur.

Elektrik Devresi Elemanları

Elektrik devresi elemanlarını şu şekilde görevleriyle birlikte sıralayabiliriz:

Üreteç: Elektrik enerjisi üretmeye yardımcı aletlere üreteç denir. Piller ve akümülatörler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirebilirler. Dinamo ve jeneratörler kullandıkları mekanik enerjiyi manyetik etki sayesinde elektrik enerjisine çevirebilirler.

Almaç: Elektrik enerjisini başka enerji türlerine çeviren aletlere denir.

İletken: Yüksek elektrik iletme yetisi olan tel şeklindeki malzemelere iletken denilmektedir.

Anahtar: Açma ve kapama göreviyle elektrik akımının geçişini kontrol altına alan alettir.

Sigorta: Devreyi, almacı ve üretici, fazla akımdan koruyan güvenlik elemanıdır. Sigorta aşırı akım durumunda devreyi kesen elemandır.