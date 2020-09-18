Epic Games iki oyunu daha ücretsiz yaptı! Epic Games ücretsiz oyunları Watch Dogs 2 ve FM 2020 nasıl indirilir?

Son dönemde Steam ile girdiği rekabet sayesinde oyun severlerin yüzünü güldüren Epic Games yine bomba gibi oyunları ücretsiz yaptı. Daha önce pek çok AAA oyunu ücretsiz bir şekilde oyun severlere sunan Epic, son olarak Watch Dogs 2 ve FM 2020'yi ücretsiz yaptı.

EPİC GAMES STORE'DAN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.

Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.

Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Aşağıdaki linke tıklayın veya Epic Games Store ana sayfasından ücretsiz oyunlar seçeneğine basın.

Ücretsiz olan oyunlardan birini seçin.

Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.