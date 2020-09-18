Fotoğraf arka planı silme: Fotoğraf arka planı nasıl silinir?

Teknoloji geliştikçe insanlar her şeyde olduğu gibi arka plan temizleme konusunda da yeni ve kolay teknolojiler geliştirdiler. Bu tarz uygulamalar artık fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi haline geldiler.

FOTOĞRAF ARKA PLANI SİLME

Arka plan silme uygulamaları sayıca çoktur. Fakat güvenilir bir uygulama bulmak, o kadar uygulama için kaliteli olanı seçmekte biraz zor olabilir.

Bazen sosyal medyada eğlence için bazen profesyonel olarak fotoğraflarımızı kesip biçmemiz, düzenlememiz, ayıklamamız gerekebiliyor. Teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda bu işlemler için Photoshop gibi zorlu uygulamalar bulunuyordu. Yalnız fotoğrafta arka plan silme için yeni yeni yöntemler var. Bunlardan platformlardan biri de Bacground Eraser'dır.Bu uygulama fotoğrafınızın arka planını ücretsiz bir şekilde silerek size kolaylık sağlıyor. Resim arka planı silme için bu yöntem otomatik olarak çalışır ve sizin manuel olarak tek tek seçme uğraşı içine girmenize gerek kalmaz.

BİR FOTOĞRAFIN ARKA PLANINI YOK ETME

Fotoğrafta arka plan yok etme aslında çok zor olarak bilinen, epey uğraş gerektiren bir iş olarak düşünülür fakat bu o kadarda zor bir iş değildir. Genel olarak Discord, TeamSpeak gibi platformlarda çalışan yahut bu programları kullanmak isteyenlerin karşılaştığı durumlardan biridir. Tabii ki fotoğraf silme uygulamaları yalnızca bu platformlarda ihtiyacımız olan bir şey değil, bilgisayarınızda herhangi bir dosyanın şeklini, simgesini değiştirmek istediğiniz de bile eğer koyacağınız simge de arka plan beyaz ise ayarladığınızda hoş gözükmediğini fark edeceksiniz. Şimdi biraz bu konudan bahsedelim:

Başlangıç olarak bildiğiniz belli bir program kullanmayacağımız için bir sitenin online düzenleyicisinden yararlanmamız gerektiğini belirtelim.

Browser tabanlı bir hizmet uygulaması olan Remove, bu imkanı kendi müşterilerine sunuyor. Herhangi bir program indirme uğraşına girmeye de gerek kalmıyor. Çok basit bir şekilde çalışan sisteme bilgisayarınızdan fotoğraf atabileceğiniz gibi, arka planını temizlemek istediğiniz fotoğrafı servise aktarabiliyorsunuz. Ayrıca bazı yöntemleri de uygulayarak destekleniyor. Sistem tarafından kullanılan yapay zeka şimdilik "insan" algılama üzerine. Geri kalan her şeyi algılayarak ona göre işlem yapıyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Bu program işinizi hayli kolaylaştıracaktır.

ARKA PLAN BEYAZLATMA

Fotoğraf arka planını beyazlatmak için sihirli değnek olayını aracı olarak kullanırsanız en hızlı yollardan birini kullanmış olursunuz. Eğer görselinizde yok etmek veya silmek istediğiniz alan ile arka plan arasında çok büyük bir ton farkı var ise çok daha iyi sonuçlar alabileceğinizi belirtmemiz gerekir. İlk olarak sihirli değnek aracını seçerek, görsel içeriğinizi arka plandan ayıklayabilirsiniz.

Seçiminizi yeterince hassas bir şekilde yapamayacağınızı düşünüyorsanız, Photoshop araç çubuğuna bakıp ayarıyla oynamayı deneyebilirsiniz. Tolerans oranı arttıkça seçim şeklinde genişleyecek ve toleransı azaltmak ise seçimi küçük hale görebilirsiniz. Tolerans ayarını ayarladıktan hemen sonra gerekli tuşlara basarak seçiminizi geri alarak, ardından seçiminizi tekrar yapabilirsiniz. Yani eğer bir işlemi bir uygulamaya getiremiyorsanız diğer yolları denemeniz sizin için en iyi ve en kısa yol olur.

Konuyu vurgulamak veya dikkat dağıtıcı ayrıntılarını ortadan yok etmek için fotoğraftan arka planı temizlemek isteyebilirsiniz. Korunacak ve kaldırılacak alanları özelleştirmek için otomatik arka plan kaldırma veya çizgi çizme özelliğini kullanabilirsiniz. Arka planı kaldırma özelliği bazı vektöre uygulama grafiği dosyalarında kullanılamaz hale gelir. Arka plan kaldırırken bu tarz kesin ve özel bilgileri de göz önünde bulundurmalısınız.

Bu işlemleri yapmak için kendi bilgisayarınızda ya da telefonunuzda kullandığınız uygulamaların kurallarına göre arka planı kaldır ardından biçimler sekmesine giderek ve bu işleme uygulamanın yönlendirdiği biçimde devam ederek kolayca amacınıza ulaşabilirsiniz.