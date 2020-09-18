Havalimanında sahte belge operasyonu

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında Libyalı bir kişi ve onun irtibatlı olduğu 2 kişi de sahte Almanya ve Fransa oturum belgeleri ile pasaport bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDI

Yakalanan kişilerin verdiği ifade doğrultusunda belgelerin Fas uyruklu Fouad El Moussaoui tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, Moussaoui'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Doha aktarmalı olarak Sao Paolo'ya gideceğini belirledi. Uçuş bilgilerinin teyit edilmesinden sonra havalimanında yakalanan Moussaoui, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilirken, diğer kişiler hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan yasal işlem yapıldı.