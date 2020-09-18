HDD nedir, ne işe yarar? HDD çeşitleri ve farkları

Bilgisayarlarımız çeşitli birçok elektronik parçadan oluşan kompleks makinelerdir. Bilgisayar, yazılım ve donanım olmak üzere iki temel birimden meydana gelir. Bilgisayarı oluşturan elektronik parçalara donanım birimi, bu donanımı sorunsuz bir şekilde çalıştıran kod parçalarına da yazılım birimi denir. HDD de önemli donanım birimlerinden bir tanesidir.

Laptoplarda HDD Nedir?

İçerisinde veri depolayan her şeye disk denir; flash disk (taşınabilir disk) ve sabit disk olmak üzere iki ana gruba ayrılır disk teknolojisi. Sabit diskler harici ya da dahili şekilde kullanılabilmektedir. Günümüz teknolojisinde 3 tür sabit disk vardır; HDD, SSD ve HHD. Biz de şimdi HDD nedir, HDD açılımı, HDD ne işe yarar gibi merak edilen soruları her beraber cevaplandıralım.

Bilgisayar içinde verilerimizi kalıcı olan depolayan saklama birime HDD denir. Açılımı Hard Disk Driver olan HDD, hard disk olarak da geçer çokça yerde. Bilgisayardaki en önemli temel donanım birimidir çünkü arızalandığında hem maddi kayıp yaşatırken hem de kalıcı olarak veri kaybına yol açar. HDD; yapısında elektrik, elektronik ve mekanik bileşenler barındırır. Bileşenlerindeki mekanik yapı sayesinde veri kurtarma olasılığı en yüksek olan disk türüdür. Bu aygıtın çalışma prensibi şöyledir:

Tüm hard diskler temelde aynıdır ve aynı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler şunlardır; bilgilerin manyetik olarak depolandığı bir veya daha fazla sayıda plaka, okuma yazma kafaları, plakalarla okuma yazma kafalarının hareketini sağlayan motorlar ve diskin kontrolünden sorumlu devreleri üzerinde barındıran kontrol kartı. Veriler manyetik bir ortama (yüksek yoğunluklu alüminyum plakalara) yazılır. Diskler sabit bir hızla dönerken veriler okuma/yazma kafalarınca 1 ve 0lar halinde bu plakalara yazılır.

HDD Olmazsa Ne Olur?

Sistemde herhangi bir sabit disk yoksa bilgisayar çalışmaz çünkü işletim sistemi HDD üzerine kuruludur ayrıca sistem boot edilemez, kullanıcı depolama yapamaz ancak yeni nesil birçok dizüstü ve masaüstü bilgisayarda HDD artık yoktur. HDD'nin yerini SSD (Solid State Drive) almıştır. SSD var, HDD yok ise yine de sorunsuz bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

SSD ve HDD Farkı Nedir?

Temelde iki disk de aynı işlevleri yerine getirir: verilerimizi yazma, okuma ve saklama. Ancak aralarında önemli ölçüde farklar ve HDD'nin birtakım dezavantajları vardır. Şimdi bu dezavantajlara ve farklara madde madde göz atalım.

HDD, SSD ye göre çok daha eski bir teknolojidir. Bu nedenle maliyet açısından çok daha uyguna gelmektedir.

HDD, içerisinde hareketli parçalar barındırdığı için olası bir sarsıntı durumunda bozulma ihtimali daha yüksek bir disktir. SSD' de ise durum tam tersidir, içerisinde herhangi bir hareketli parça barındırmaz.

İki sabit disk arasındaki en büyük fark hızlarıdır. HDD'nin yapısında çok fazla bileşen yer alır. SSD' de ise bu bileşenler minumuma indirildiği için HDD'ye göre çok daha yüksek bir performans kapasitesi vardır. Farkı bir örnekle pekiştirecek olursak; 70 GB'lık bir dosyayı HDD'de kopyalamak yaklaşık 25 dakika sürecekken, SSD'de sadece yaklaşık 8 dakika sürer. Tabi bu değerler SSD'den SSD'ye de değişebilir.

Boyut da bir diğer önemli dezavantajlardan biridir HDD için. İçerisindeki dönen tabakayı küçültmek çok da kolay bir iş değildir, bu yüzden günümüz teknolojisiyle 2.5" boyutuna kadar ufaltılabilmiştir. SSD' de böyle bir sorunla karşılaşılmaz, istenildiği kadar küçültülebilir.

Bilgisayarımın Hard Diskini Nasıl Öğrenebilirim?

Yazımızın son kısmında da hard diskinize ait bilgileri nasıl öğrenebileceğinizi paylaşacağız. Aşağıda yer alan adımları takip ederek hard diskinizin markasını ve kaç RPM olduğunu öğrenebilirsiniz.

Klavyede Windows logo tuşu + R yaparsanız karşınıza bir ekran çıkacaktır. Ardından çıkan ekrana "msinfo32" yazıp enter tuşuna basın. Açılan ekran sizi bilgisayarınıza ait tüm sistem bilgilerine götürebilir. Çıkan ekranda Bileşenler>Depolama> Diskler adımlarını takip ederseniz hard diskinizin kaç GB olduğu, markası, medya türü gibi disk ile alakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Hard diskinize ait diğer özellikler bu ekranda görünmüyorsa buradan aldığınız model numarasını internette arayarak da öğrenebilirsiniz.