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İhtiyarların " almaya sen git" kavgası

'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile almaya gitme konusunda tartışan 79 yaşındaki H.D. intihara kalkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerince ikna edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:25 ABONE OL
İhtiyarların ekmek almaya sen git kavgası

Olay, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evde yemek için hazırlık yapan H.D. ve D.D. (76) çifti arasında ekmek alma tartışması çıktı.

H.D., ekmek almaya gitmesini istediği eşi D.D.'nin "Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum. Sen git" sözlerine kızarak kendisini evin penceresinden atmaya kalktı.

Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.D.'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. H.D., sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İhtiyarların "ekmek almaya sen git" kavgası
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