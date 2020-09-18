Koca: Sağlık ordumuzun gücüne güç katın

Türkiye'de dün 109 bin 985 test Tüfek yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 315 oldu. Ağır hasta sayısı 1372'ye ulaşırken, 1143 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün (dün) 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" dedi.