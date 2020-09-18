Madde bağımlısı genç para vermeyen annesini gasp etti!

İstanbul Fatih'te yaşayan 35 yaşındaki A. Z., madde bağımlılığı ile savaşıyordu. Uyuştucu almak için paraya ihtiyacı olan genç adam, sürekli olarak anne ve babasına baskı uyguluyordu. Evladını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anne, oğlunun uyuşturucu madede kullanmaması için para vermeyi reddetti.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM PARAYI VERECEKSİN'



Annesinden uyuşturucu madde almak için ısrarla para cistreyen bağımlı para alamayınca bu kez saldıurmaya başlayarak 'Allah'ını kitabını …, Seni öldürürüm. Bana o parayı vereceksin' diye tehditler savurarak annesinin boğazını sıktı.

OĞLU GASP EDİNCE EMNİYETE KOŞTU



Çaresiz anne para vermeme konusunda direnmeye devam edince bağımlı genç bu kez annesine ait çantayı gasp ederek içerisinde bulunan paralarla beraber uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında emniyet güçlerine sığınan mağdur anne oğlunun kendisini dövdüğünü ve gasp ettiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

17 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri uyuşturucu bağımlısı gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrolle salınan genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda annesini gasp edip üzerine döven saldırgan hakkında 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ileryen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.