Türkiye'de koronavirüse ilk yakalanan hastalardan biri olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, taburcu oldu. 4 ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Peker, zorlu tedavi sürecini geride bırakıp 130 gün sonra koronavirüsü yenmeyi başardı. Peker'in yoğun bakımdaki ilk sorusu ise "Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" oldu. Bambaşka bir dünyaya uyandığını söyleyen Peker, pandemi nedeniyle yaşananları idrak etmekte hayli zorlandı. 73 yaşında, her gün sabah 9'dan akşam 6'ya dek işinin başında, aktif bir iş insanıydı. Sağlıklı beslenir, spor yapar, her yıl düzenli check-up olurdu. Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta kamuoyuna koronavirüs resmi olarak duyuruldu. Ertesi gün Peker'in sağlığı bozuldu. Evde geçen 11 günün sonunda hastaneye kaldırıldı. 23 Mart'ta Acıbadem International Hastanesi'ne getirilen Peker'e akciğerde buzlu cam görüntüsünden Kovid-19 teşhisi konuldu. 125 gün yoğun bakımda kaldı. Kovid- 19 Peker'in tüm organlarında aşırı tahribata yol açtı. Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliğine yol açarken, boğazından delik açılarak tedavi gördü. Yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda 28 Temmuz'da servis odasına çıkarıldı. Fizik tedavi uygulandı10 gün sonra kas yırtığına bağlı iç kanama sonucu durumu ağırlaştı. 7 Ağustos'ta yeniden yoğun bakıma alındı. Neyse ki bu kez 4 gün sürdü yoğun bakım süreci. 11 Ağustos'ta yeniden servis odasına çıkarıldı. O günden bu yana servis odasında tedavisine devam edilen ve durumu her geçen gün iyiye giden, diyaliz ihtiyacı da kalmayan Peker'e doktorları 'survivor' diyor. Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Peker ise gözlerini 'bambaşka' bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşıyor. Kendine ilk geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin Kovid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını söylüyor. 5.5 ay sonra artık taburcu edilen Peker, "Aylardır gecesini gündüzüne katıp beni yaşama döndüren doktorlara, hemşirelere, hastane personeline sonsuz minnet duyuyorum" diye konuştu.PROF. Dr. Lütfi Telci, Oğuz Peker'in Türkiye'nin ilk Kovid-19 hastalarından biri olduğunu söyledi. Telci, "Son derece zorlu geçen yoğun bakım sürecini başarıyla tamamladık. Ekip olarak sağlığına kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Peker'in kızı Özge Peker ise şunları söyledi: "Babamı hastaneye getirirken bu kadar uzun ve sancılı bir sürecin bizi beklediğinden haberimiz yoktu. Korkunç bir belirsizlik içerisine girmiştik; sadece doktorlardan gelen direktifler doğrultusunda ailece umutla ama yoğun bir korkuyla bekledik. Babam yoğun bakımdayken annemde de halsizlik oldu, benim de boğaz ve eklem ağrılarım oldu, tat koku hissim gitti; ama annem de ben de korktuğumuz için hastaneye gitmeyip kendimizi ayrı evlerde karantinaya aldık. İki ay babamı göremedik. Her gün telefonda doktorlardan bilgi alıyorduk. İnişli-çıkışlı bir süreçti."