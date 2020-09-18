Sipariş kavgasında yaralanan dönerci: Arkadaşım 'Mayonez ister misiniz?' diye sormuştu

'GELİP SİZE O DÖNERİ YEDİRECEĞİM' DEMİŞ

Şüphelilerin darbettiği paketçi Mehmet Atlamaz, sipariş yüzünden kavganın yaşandığını belirterek, "Bir kişi telefonla arayıp, sipariş istedi. Telefona bakan arkadaş da 'Mayonez ister misiniz?' diye sordu. Telefonda ne konuşuldu bilmiyorum. Bir dakika sonra yeniden aradı 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Gelip size o döneri yedireceğim' dedi. Sonra buraya gelip, hiçbir şey söylemeden iş yerine girip bizi darbettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar" diye konuştu.

'HERKES MAĞDUR OLDU'

İş yerinin şu anda kapalı olduğunu ve çalışanların da mağduriyet yaşadığını kaydeden Atlamaz, "Benim parmağımda çatlak var. Ustamız başı ve bacağından yaralandı. Bir sipariş yüzünden bu olaylar yaşandı, herkes mağdur oldu. Şu an durumumuz iyi ama çalışamayacağız. Hepimizin ailesi var, onlara bakmakla mükellefiz. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik ama oldu" dedi.