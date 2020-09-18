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Son dakika: Aksaray- karayolunda feci kaza

Aksaray- karayolunun 30'uncu kilometresinde yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

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Giriş Tarihi: 18.9.2020 09:00 Son Güncelleme: 18.9.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27'si yolcu 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- karayolunun Taşpınar mevkisinde meydana geldi.

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Bursa'dan 'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 As Adana şirketine ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolündün çıkıp şarampole devrildi.

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.

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Son dakika: Aksaray- Adana karayolunda feci kaza
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