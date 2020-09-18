SON DAKİKA | "Büyük deprem beklentisi içindeyiz" O bölge için korkutan deprem uyarısı...

Son dakika haberler… Malatya Pütürge başta olmak üzere şehrin birçok ilçesinde büyüklükleri ufak çaplı olan depremler yaşanmaya devam ederken Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Talha Sarıcı'dan gelen deprem uyarısı çevre halkında tedirginliğe yol açtı. 100 yıldır bölgede büyük bir depremin yaşanmadığını ifade eden vurgulayan Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı yaşanan ufak çaplı sarsıntıların büyük depremin habercisi olabileceğini bildirdi. İşte son dakika deprem açıklamasının detayları…

UZMAN İSİM UYARDI! "BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ İÇİNDEYİZ"

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Geoteknik Mühendisi Dr. Talha Sarıcı, aktif fay hatlarının yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzun süredir bölgede yaşanan ufak çaplı depremlerle beraber bu yaşanan sarsıntıların büyük deprem için bir sinyal olduğu açıklayan uzman isim, "büyük deprem beklentisi içindeyiz" ifadeleri ile korkuttu…