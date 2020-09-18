SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve yakından takip ettiği Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması ile başlayan ve akıllarda soru işaretlerine neden olan olaylar zincirinde, her geçen gün ile beraber yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylar, ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anbean duyuruluyor. Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından sevgilisi olan Ümitcan Uygun şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi ise Müge Anlı'ya katılarak Ümitcan Uygun'u hedef göstermişti.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ İLE İLGİLİ O İDDİA KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu.

SON DAKİKA... ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş hâlde ölü olarak bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 18 Eylül 2020 Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümünde, soru işaretleri ile dolu olaya ilişkin yeni detaylar aktarılıyor.

ATV CANLI YAYIN

İşte, Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten takip ettiği Ümitcan Uygun - Aleyna Çakır olayına ilişkin gelişmeler...