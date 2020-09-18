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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

SON DAKİKA: canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Türkiye'nin ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'ten takip ettiği Aleyna Çakır olayına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli sıfatı ile sevgilisi Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı. Müge Anlı canlı yayına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında vahim iddialarda bulunarak anne Uygun'u da olaya dahil etmişti. Dün gece, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Müge Anlı, canlı yayında olaya ilişkin yeni detayları birazdan paylaşacak. İşte, Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 10:05 Son Güncelleme: 18.9.2020 10:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve yakından takip ettiği Aleyna Çakır - olayına ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması ile başlayan ve akıllarda soru işaretlerine neden olan olaylar zincirinde, her geçen gün ile beraber yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylar, ATV ekranlarında ile Tatlı Sert programında anbean duyuruluyor. Aleyna Çakır'ın ölü bulunmasının ardından sevgilisi olan Ümitcan Uygun şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi ise 'ya katılarak Ümitcan Uygun'u hedef göstermişti.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ İLE İLGİLİ O İDDİA KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu.

SON DAKİKA... ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş hâlde ölü olarak bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 18 Eylül 2020 Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümünde, soru işaretleri ile dolu olaya ilişkin yeni detaylar aktarılıyor.

ATV CANLI YAYIN

İşte, Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten takip ettiği Ümitcan Uygun - Aleyna Çakır olayına ilişkin gelişmeler...

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen 'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

ANNE UYGUR HAKKINDA İDDİADA BULUNULDU

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ile Tatlı Sert'e canlı olarak katılan bir kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

Son dakika haberi: "Aleyna Çakır olayında Türkiye'yi sarsacak yeni ölüm! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun' ölü bulundu | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

ÜMİTCAN UYGUN İLK KEZ KONUŞTU

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen , ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Son dakika: Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun da öldü! Olay yerinden ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

AVUKAT: İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, "O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay?" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

ÜMİT CAN'IN ARKADAŞI ANLATMIŞTI

Ümit Can'ın yakın arkadaşı Tayfun Kürkçü, Aleyna ve Ümit arasında yaşananları anlattı. Ümit'i Aleyna'ya şiddet uygularken görmediğini söyleyen Kürkçü, son dönemde aralarının çok iyi olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...

Kürkçü'nün "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti." sözleri sonrası baba Mehmet Esen fenalık geçirdi.

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SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında işlenen Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümü...
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