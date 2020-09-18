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Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

'da yaşayan Antalyalı Nurettin Körük, tatile geldiği memleketinde hayatının şokunu yaşadı. Her yaz kullandığı taşınabilir evin çalındığını gören Körük, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Jandarma gurbetçinin evini çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 16:34 Son Güncelleme: 18.9.2020 16:41 ABONE OL
Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerde kullandığı taşınabilir hazır evinin çalındığını fark eden gurbetçi, şikayetçi oldu.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

'da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007'de Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye bir sene sonra taşınabilir hazır ev yaptırdı.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Her yıl tatilde Manavgat'a gelen Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Körük, gazetecilere, her yıl tatile geldiğinde evinde 15 gün kaldığını belirtti.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

En son geçen yıl eylülde evinde kaldığını aktaran Körük, "Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım, şoke oldum.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Evin önündeki ağaçları da kesmişler. Bu iki eve 6 tırlık malzeme gelmişti.

Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum

Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım, şikayetçiyiz." diye konuştu.

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Taşınabilir evi çalınan gurbetçi: Şoke oldum
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