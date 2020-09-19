2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı, çifte cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubeleri'nden özel ekip kurdu. Yavuz Beşikçi ile Emine Aslan'ın öldürüldüğü saldırıyla bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresler saptandı. Jandarma ekipleri, Sakarya'da 5 adrese eş zamanlı baskın yaparak, A.K. ve Y.B. ile ikiliye yardım eden N.T. ve S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.