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2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar

'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ı öldürdükten sonra kaçan ve Beşikçi'nin ailesine yönelik yeni bir cinayet planı yaparken yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, planladıkları cinayet için satın aldıkları otomatik ve makineli tüfekleri, ormanlık alanda toprağa gömerek gizledikleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 12:50 Son Güncelleme: 19.9.2020 12:54 ABONE OL
2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar

Olay, 20 Ağustos günü, Alaplı ile Akçakoca yolları arasında bulunan Kavukkavla bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Beşikçi'nin park halindeki otomobiline, yanında duran taksiden ateş açıldı. Beşikçi ile beraberinde olan Emine Aslan vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan taksi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, durduruldu. Takside bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü Z.H. ile C.H. ve S.T. tutuklandı.

2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar

ÖZEL EKİP KURULDU

İl Jandarma Komutanlığı, çifte cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubeleri'nden özel ekip kurdu. Yavuz Beşikçi ile Emine Aslan'ın öldürüldüğü saldırıyla bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresler saptandı. Jandarma ekipleri, Sakarya'da 5 adrese eş zamanlı baskın yaparak, A.K. ve Y.B. ile ikiliye yardım eden N.T. ve S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar

Şüphelilerin Beşikçi ailesine yönelik yeni bir cinayet planı yaptıkları, bu amaçla 1 otomatik tüfek, 1 makineli tüfek, 1 tabanca, kar maskesi, balistik yelek ve eldiven aldıkları ortaya çıktı. Silahlar ve diğer malzemeler şüphelilerin gösterdiği ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu. 4 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi.

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2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalandılar
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