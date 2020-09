Ağır hasta sayısı 1400’ü geçti

SağlıkBakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 62 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 377, ağır hasta sayısı 1402 oldu. 1060 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 264 bin 805'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 7.1 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün (dün) 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" paylaşımını yaptı.Bakan Koca dün ayrıca İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda gerçekleşen "Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı" sonrası düzenlediği basın toplantısında pandemiyle mücadeleye ilişkin özetle şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Turizm bölgelerinde vaka artışı yok. Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. 10 şehir hastanesinin ihalesi başlatıldı. Yeni açtığımız şehir hastanelerimiz için alımlar olacak. Dünyada faz3 çalışmasına gelen 9, uygulanmasına başlayan 6 tane aşı çalışması var. Bu aşı çalışmalarının 2 tanesi için Türkiye'de izin verildi. Faz3 çalışması için. Üçüncüsü Rusya'dan geldi. Onun da izni gelecek hafta verilebilir. Virüse karşı 13 aşı çalışmamız var. Gelecek yılın ilk yarısında aşı ile ilgili çalışmalarda ilerleme olabilir."