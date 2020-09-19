Köpekleri besleyen öğretmeni böyle darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar...

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki kişi sokak köpeklerini besleyen T.M. isimli kadın öğretmeni darp etti. T.M. olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve kendisini sokak hayvanlarına adadığını, sürekli olarak onlarla ilgilendiğini, olayın yaşandığı bölgedeki bir sitede oturduğunu ve yine aynı bölgede oturan kişiler tarafından darp edildiğini söyledi. Öğretmen olduğunu, kendisini sokak hayvanlarına adadığını ve sürekli onlarla ilgilendiğini ifade eden T.M. ifadesinde "Oturduğum sitenin yakınında bulunan ve belediyenin sokak hayvanlarına tahsis ettiği arazideki hayvanları besliyordum. Aynı arazide bir bölgeyi sahiplenerek "Hobi Bahçesi" haline getiren ismini Celil olarak bildiğim bir kişi benden ve sokak hayvanlarından rahatsız oluyordu. Olay günü bu kişiyle konuşmak istedim fakat yanındaki kızı bana hakaretlerde bulundu ve tehdit etti" dedi.

İstanbul'da köpekleri besleyen öğretmenin darp edildiği olayda flaş gelişme | Video

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mağdur öğretmen T.M. söz konusu kişilerin olay günü kendisini darp ettiğini de iddia etti. "Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret" suçlarından dolayı açılan soruşturmada kimlikleri belirlenen A.A. ve kızı olduğu öne sürülen N.A. gözaltına alındı. Mağdur T.M.'nin darp edildiği o anlar kameralara böyle yansımıştı.