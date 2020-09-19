MEB duyurdu: Bursluluk sınavı sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları, 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tek oturumla tamamlandı. Ortaokul 5, 6, 7, 8'inci sınıfta ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde öğrencinin katılım sağladığı bursluluk sınavı soru ve cevapları ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bu noktada, 2020 İOKBS sonuçları, haftanın en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor.
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2020 İOKBS soruları ve cevap anahtarı bilgisinin erişime açıldığı kaydedildi. Böylelikle, adaylar da bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile İOKBS sonuçları hakkında daha kolay tahminde bulunabilecek.
5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız
9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
Bakanlığın vereceği burs imkanından faydalanıp faydalanamayacağını merak eden milyonlarca öğrenci, 2020 bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde bulunuyor. Peki, İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberimiz aracılığıyla, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi hakkında bilgi edinebilir, MEB sorgulama ekranı ile bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız
8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız
BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.
"Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir."
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.