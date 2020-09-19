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Metro istasyonunda korkunç anların görüntüsü ortaya çıktı!

Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda Iraklı bir gencin raylara atlayarak intihar etmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atlayarak intihar etmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 16:26 ABONE OL
Metro istasyonunda korkunç anların görüntüsü ortaya çıktı!

Olay geçtiğimiz gün Şişli Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda meydana gelmiş, raylara atlayan 26 yaşındaki Iraklı Zeynel Abidin A. metronun geldiği sırada raylara atlayarak intihar etmişti.

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Metro istasyonunda yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde peronun başlangıcında bekleyen Iraklı genç, metronun gelmesiyle birlikte raylara atlıyor. Bu sırada olayı gören diğer yolcular büyük şok yaşıyor. İstasyona yanaşan metro durmaya çalışsa da Iraklı genç vagonun altında kalıyor.

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Metro istasyonunda korkunç anların görüntüsü ortaya çıktı!
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